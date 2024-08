Il sottomarino nucleare Uss Georgia spettro nel Mediterraneo Arma micidiale Perché gli Usa lo hanno inviato in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 12 agosto 2024 - L'invio dellanciamissili Ussinfa pensare a un attacco imminente dell'Iran a Israele? "Non è detto – è l'analisi di Francesco d'Arrigo, direttore dell'Istituto italiano di studi strategici Niccolò Machiavelli -. Se enuncio la presenza di uncon testate nucleari, cosa non favorevole dal punto di vista militare, e dico che è presente una portaerei a difendere la flotta Usa, sto facendo deterrenza sia psicologica che diplomatica. Di sicuro questo annuncio dimostra che gli USA sono determinati a difendere Israele da qualsiasi attacco militare". A 07 October 2004 photo shows the Ohio-class nuclear submarine USS(SSGN 729) off the coast of Southern California.