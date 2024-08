Il Colpo di Mezzanotte - Commisso stoppa la cessione di Gonzalez alla Juventus Intrigo Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 -Juve? No, almeno per Rocco. In questo momento non ci sono le condizioni per ladell'esterno argentino. Anche perché non si è ancora sbloccata la trattativa per Albertcon il Genoa, ancoraricerca di un sostituto, anche se Gilardino farà di tutto per non far partire l'islandese. Nelle ultime ore si sarebbe rifatta anche viva l'Inter per il calcatore. E' questo il riassunto dell'ultima giornata di mercato viola. L’impressione è che nel calciomercato della Fiorentina possa succedere ancora molto, anche se il periodo è quello dei ribaltoni improvvisi nel giro di poche ore. Daniele Pradè attende un cenno dal Genoa, che ieri ha provato a ricucire lo strappo con il suo trequartista, intanto per riprendere gli allenamenti dopo diversi giorni di stop, poi eventualmente per tornare a disposizione di Gilardino.