Hamas non parteciperà alla ripresa dei negoziati del 15 agosto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo la notizia di un’iniziale posizione favorevole all’accordo sul cessate il fuoco da parte del nuovo leader politico diYahya Sinwar, il gruppo palestinese ha annunciato di aver respinto l’invito di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per un ultimo round diprevisto per il 15sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi israeliani .ha chiesto invece di ritornare ai punti stabiliti il 2 luglio scorso, con il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e la ricostruzione di Gaza, e approvarli. L’annuncio dirappresenta una battuta d’arresto significativa per gli sforzi dell’amministrazione americana di Joe Biden che puntano a raggiungere un accordo su ostaggi e cessate il fuoco e impedire che il conflitto di Gaza si trasformi in una guerra regionale.