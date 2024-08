Futuro Gaetano annuncio in diretta | il messaggio al Napoli è chiaro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Continuano i rumors sul centrocampista in uscita dal. Il calciatore di origini partenopee resta comunque in uscita. Ormai da inizio mercato si discute deldi Gianluca, trequartista o anche centrocampista centrale deldi Antonio Conte. Il tecnico ha provato l’azzurro in qualche amichevole, è andato anche a segno Gianluca ma è ormai qualche settimana che il giocatore di origini campane è dato in uscita. Ilsta affrontando una vera rivoluzione a centrocampo, è partito Cajuste ed è praticamente arrivato Brescianini (domattina le visite mediche), poi è da decifrare ildi Folorunsho e, entrambi dati in uscita. Al loro posto potrebbe arrivare il talentuoso centrocampista del Brighton Billy Gilmour, nazionale scozzese e giocatore che intriga non poco Antonio Conte.