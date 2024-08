Firenze muore in sella al suo scooter nello scontro con un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – E’ morto inal suocon. La vittima è un uomo di 66 anni ed il fatto è accaduto a, all’incrocio tra via La Farina e via dei Della Robbia, intorno alle 11,45 di stamani. Il mezzo a due ruote, guidato dal 66enne, proveniva proprio da via La Farina. L’impatto con l'auto che sopraggiungeva da via dei Della Robbia è stato tremendo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma per lui non c'è stato niente da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale, e via La Farina è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione nel tratto è stata poi ripristinata intorno alle ore 13:45.