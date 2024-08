Corbo | Conte ha sposato un’idea di calcio diversa dal solito

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Antonio, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Punto Zero. Nel corso della trasmissione Napoli Magazine Live ha parlato della brutta prestazione del Napoli di Antoniocontro il Modena. Di seguito quanto affermato dal giornalista.: “vuole avere voce in capitolo nel mercato” Così l’editorialista di Repubblica: “Napoli? Usciamo dai luoghi comuni: seha qualche difficoltà è perchè hadidal. Ci sono alcuni allenatori che tirano fuori il massimo dai calciatori scelti dalla società,invece vuole avere voce in capitolo nel mercato e questo rende tutto più complesso. Non è una critica, è solo una scelta professionale. Il Napoli questo lo ha accettato, non è una novità.ha un suo stile di gestione che fino ad ora ha sempre dato buoni risultati.