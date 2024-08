Campo largo Conte dice No all’alleanza con Renzi Per il leader M5S il senatore toscano si è dimostrato inaffidabile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da giorni, Matteocontinua a tendere la mano all’intero centrosinistra nella speranza di riportare in vita il. Un pressing asfissiante da parte del, che però non sembra aver ottenuto i risultati sperati. Questo perché il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un’intervista a La Stampa, ha definitivamente chiuso le porte aldi Italia Viva. Il vertice dei pentastellati, parlando a ruota libera delle crisi internazionali e della situazione politica in Italia, ha spiegato che, nonostante le differenze con il Partito democratico sui temi di politica estera, resta favorevole a lavorare per un’alleanza organica: “Il M5S è concentrato con tutte le sue energie nell’elaborare un progetto alternativo a questo governo, al punto da aver avviato un processo costituente”.