Calcio serie D Poggibonsi verso la Coppa Italia Calderini | Segnali positivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Poco più di quindici giorni restano al via ufficiale della stagione del. Uno start segnato intanto dal primo turno del tabellone didi domenica 1 settembre. A che punto sono i Leoni, tra i riscontri delle amichevoli e le fatiche quotidiane sul rettangolo? Lo abbiamo chiesto al tecnico Stefano, pronto a dare il via a un’altra fase di sedute sul campo di gioco: "Siamo reduci da una settimana di lavoro molto impegnativa – spiega l’allenatore del– durante la quale abbiamo ricevuto comunque, a livello di staff, dei, dai componenti dalla squadra, in materia di volontà e applicazione in vista della prosecuzione del percorso sul campo. Bravi". E dal punto di vista fisico? "Non sono da rilevare infortuni seri e quindi anche da questo dato è possibile notare la validità del lavoro fatto durante la preparazione estiva.