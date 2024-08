Buona la prima con il Lecco davanti a Ibra e Fonseca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) MILANO Il primo goal, un po’ casuale, un po’ fortuito, ha un solido valore storico. La celebrazione, rapida ma entusiasta di tutti gli uomini in campo e non solo, ne è la certificazione. Nel mondo delle "squadre B" sabato ha fatto il suo ingresso, dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan di Red Bird. E lo ha fatto con un 3-0 imperioso, altisonante, non scevro di sofferenze in quel del Rigamonti-Ceppi di. Dove un anno fa si celebrava con ampio ritardo la promozione in Serie B. I blucelesti sono invece stati, loro malgrado, testimoni passivi dell’esordio del Milan Futuro, abile nello sfruttare un errore di Furlan in fase di disimpegno con Liberali,dell’ispirata doppietta di Jimenez. Alex, classe 2005 di Leganes, prodotto del Real Madrid, è stato indubbiamente la nota più lieta, per gamba, intraprendenza e capacità di inserimento.