‘Armati’ di telecamera | Nel mirino le baby gang

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sì alle bodycam per le forze di polizia impegnate nel mantenimento dell’ordine pubblico, anche se non come dotazione obbligatoria. E’ una delle novità contenute nel ddl ‘Sicurezza’, dopo il via libera all’emendamento arrivato in Commissione Giustizia e Affari Costituzionali della Camera. "Si tratta di un ottimo strumento di deterrenza in grado di assicurare maggiore sicurezza e trasparenza sia nei confronti dello stesso operatore di polizia che nei confronti del cittadino - commenta Salvatore Giglia, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) -. Il solo fatto di sapere che l’operatore di polizia ha con sé unacredo possa scoraggiare le persone dall’avere determinati comportamenti aggressivi o molesti o che addirittura possono sfociare in vere e proprie aggressioni".