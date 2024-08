51 800 squali Lego nell’oceano da 27 anni | è emerso il primo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un pescatore ha tirato su con la rete uno squalo giocattolo che, nel 1997, era finito in mare a causa di una forte tempesta Nel 1997, nei pressi di Land’s End in Cornvoaglia, il mercantile Tokyo Express fu colpito da un forte maremoto che rovesciò in mare 62 contenier che trasportavano al loro interno circa cinque milioni di pezzi prodotti dalla. Tra questi vi erano 352.000 paia di pinne, 97.500 bombole da immersione, 92.400 spade, 33.941 draghi, 4.200 polpi di colore nero e 50.000 squaletti. Questa loro particolarità, quindi quella di essere sparsi per il mare, li ha resi oggetti molto ambiti tra i beachcomber. Il beachcombing è un’attività che consiste in un individuo che ‘pettina’ (quindi ripulisce) la spiaggia e la zona del bagno asciuga, alla ricerca di oggetti di valore, utilità o, appunto, di interesse.