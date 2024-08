WWE | Cattive notizie per Seth Rollins

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024)non si è ancora del tutto ripreso dalla cattiva condizione fisica alimentata dopo l’ultima Wrestlemania che l’ha visto fuori dal quadrato per diverso tempo. Il visionario è tornato in vista di “Money in the Bank” per sfidare Damien Priest per il titolo mondiale e ha svolto il ruolo di arbitro speciale a “Summerslam” nel match tra Drew McIntyre e Cm Punk. Nell’ultima puntata di Raw,ha subito l’attacco di Bronson Reed e, come annunciato in un video su X da parte di Adam Pearce, sembrerebbe aver sofferto la rottura di alcune costole ed ecchimosi interne. Pearce ha affermato che per questo motivo,, starà lontano dal ring per un periodo di tempo indeterminato.