Violenza sugli animali | un campanello d’allarme a cui prestare attenzione

(Di domenica 11 agosto 2024) Il maltrattamento di, soprattutto se a opera di minori, può rappresentare un fenomeno predittivo di futuri comportamenti devianti o criminali. In quest’ottica la crudeltànon deve essere considerata come un fenomeno isolato, ma un anello, una parte integrante dellainterpersonale. La crescente consapevolezza scientifica anglosassone di come la crudeltà susia tirocinio di crudeltà verso gli uomini, dagli anni ‘60 in poi ha condotto molti studiosi a focalizzare la ricerca sulle implicazioni psicologiche di tale fenomeno. Gli studi convergono nel concludere che tale crudeltà debba essere interpretata come sintomo di una situazione esistenziale patogena in chi commette il maltrattamento.