Venezuela sparito italiano da venerdì

(Di domenica 11 agosto 2024) 20.10 "Tante le segnalazioni che ricevo in merito a italo-ni arrestati o ricercati in. Uno degli ultimi casi: Antonio Calvino, origini siracusane. Nessuna traccia dal 9 agosto. Ritenuto oppositore del governo, arrestato 3 anni fa davanti al nostro consolato a Caracas per 'incitamento all' odio'. Liberato lo scorso anno su pressione del nostro stesso governo". Così il deputato FdI all'estero Di Giuseppe:"Avvisati dal Comites italiani in.Tutti impauriti di ritorsioni Abbiamo denunciato al console".