Tamponamento auto prende fuoco Fuga al volo strada chiusa un’ora

(Di domenica 11 agosto 2024) FANO di Antonella Marchionni Fiamme e paura ieri pomeriggio in via Primo Maggio, poco a nord della Liscia. Intorno alle 16,30, a seguito di un incidente che ha interessato tre veicoli, una delle trerimaste coinvolte, una Peugeot 208, nello scontro ha presoper cause che sono ancora in via di accertamento. I vigili delsono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la zona ma è stato necessario chiudere laper circaper dare la possibilità ai pompieri di completare l’intervento. I feriti che si trovavano nei tre mezzi coinvolti nell’incidente hanno riportato, per fortuna, solo ferite lievi. Si è trattato di unin quella che, a quell’ora di sabato, è una delle strade più trafficate della città in entrata e in uscita dalle spiagge.