Suini Bondeno satura Appello alla Festa Pd

(Di domenica 11 agosto 2024) Si è parlato del futuro del territorio ade l’Unità: ambiente, acqua e agricoltura sostenibile nella serata di apertura venerdì della kermesse, che si svolge al campo sportivo di Scortino. Il dibattito, con ospiti Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità distrettuale del fiume Po, Gino Alberghini, dell’associazione Terre Matildee, e Filippo Menghini, tartuficoltore, è stato moderato dal segretario comunale del Partito Democratico Tommaso Corradi. Sono stati approfonditi temi rilevanti per il territorio: in particolare Alessandro Bratti ha delineato le funzione dell’ente che dirige, spiegando le modalità di funzionamento del Mab Unesco ’Po Grande’, approfondendo inoltre come "la prospettiva di governo delle acque si stia spostando dcostruzione di opere rigide a una rinaturalizzazione del fiume Po".