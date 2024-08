Sogni speranze e mugugni La Soffitta nella Strada convince solo a metà | Disposizione da rivedere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) È iniziata il primo venerdì di agosto, non senza problemi dovuti al black-out che ha lasciato al buio completo gran parte del centro storico, la sessantesima edizione della, una vera e propria tradizione sarzanese che, tra alti e bassi, non è minimamente intenzionata ad arrestarsi. Quello una volta noto come il pregiato mercato di antiquariato a cielo aperto, ha subito nel corso degli anni diverse modifiche e rimodulazioni, dovendo adeguarsi e stare al passo con i tempi. Entusiasmo, suggerimenti e classici "" in pieno stile ligure: questo ciò che ha caratterizzato il tour a passeggio nelle vie del centro cittadino invase da bancarelle di espositori, più o meno soddisfatti dell’andamento della manifestazione che proseguirà sino a domenica 18 agosto.