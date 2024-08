Roma piena di lividi e fratture | Sono caduta nella doccia il compagno conferma ma la verità è un’altra

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 agosto 2024) Donna finisce in Ospedale con gravi ferite ma il suo racconto non convince. “”, illa versione dei fatti, poi la scoperta. La drammatica vicenda, la Polizia ferma un ragazzo di 32 anni. Maltrattamenti in famiglia a, ennesimo episodio – (ilcorrieredellacitta.com)Picchiata dalma per paura di ritorsioni non lo aveva denunciato. Nei giorni scorsi i poliziotti erano intervenuti in un appartamento di, in zona Aurelio, a seguito di una segnalazione giunta al 112. A chiamare le forze dell’ordine era stato un vicino che aveva udito le urla di una donna che richiedeva di essere soccorsa. Giunti sul posto, gli agenti l’anno trovata effettivamente ferita, con evidentiin varie parti del corpo e sul volto.