Parre 40enne cade in moto | interviene l’elisoccorso

(Di domenica 11 agosto 2024) Un uomo di 40 anni si trova in gravi condizioni dopo una caduta dadomenica (11 agosto) di mattina, intorno alle 7, a. L’incidente, le cui cause sono ancora tutte da verificare (al lavoro ci sono i carabinieri di Clusone), si è verificato sulla strada che porta al monte Alino, sulla via Campella, fuori dal centro abitato. Sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo in autonomia. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica esopraggiunto da Brescia. Il ferito è stato trasportato al Papa Giovanni XXIII in codice rosso.