Parigi 2024 Paola Egonu | La giornata più bella C’era tanta voglia di dare il massimo

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto– E’ stata una conquista straordinaria. L’Italia del Volley Femminile ha scritto la storia vincendo per la prima volta e nella storia della pallavolo tricolore l’oro a cinque cerchi (leggi qui). E sono state le ragazze di Coach Velasco ad entrare nella leggenda. Già campionesse della Nations League del, le Azzurre hanno trionfato anche alle Olimpiadi di. E’ stata grande l’avventura a cinque cerchi e la conclusione con una splendida finale sugli Stati Uniti, vinta per 3-0, ha coronato un sogno bellissimo. Di seguito, le dichiarazioni dei protagonisti – Fonte federvolley.it Il presidente GIUSEPPE MANFREDI: “Finalmente questo tabù è finito e come ha detto Julio più volte da oggi in avanti nonmo più sentire parlare dell’ossessione per la medaglia d’Oro. Ovviamente sono contentissimo e lo sono, soprattutto, per il tutto nostro grande movimento.