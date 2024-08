Parigi 2024 maratona femminile | Yaremchuck ed Epis chiudono lontane dal podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 11 agosto– Sifan Hassan vince la medaglia d'oro nellaai Giochi olimpici di. L'olandese taglia il traguardo con il tempo di 2h22'55", nuovo record olimpico, davanti all'etiope Tigst Assefa (2h22'58") e alla kenyana Hellen Obiri (2h23'10"). Le due azzurre Sofia Yeremchuk (2h30'20") e Giovanna(2h38'26")rispettivamente al 30° e al 67° posto. (Fonte Adnkronos) Foto Grana/Fidal