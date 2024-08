Papa Francesco all’Angelus rinnova il suo appello per la pace

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 11 agosto 2024) CITTÀ DEL VATICANO – “Abbiamo ricordato in questi giorni l’anniversario del bombardamento atomico nelle città di Hiroshima e Nagasaki. E mentre continuiamo a raccomandare al Signore le vittime di quegli eventi e di tutte le guerre, rinnoviamo la nostra intensa preghiera per la, specialmente per la martoriata Ucraina, in Medio Oriente, Palestina, Israele, in Sudan e Myanmar”. Cosìhato il suoper la. L'articoloil suoper laL'Opinionista.