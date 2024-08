Ottantant’anni fa la Liberazione di Firenze E l’11 agosto rivive in un graphic novel

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024), 112024 – Erano le sette del mattino del1944 e i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, la Martinella, richiamarono i fiorentini all’azione: stava per iniziare la battaglia didal nazifascismo. I fiorentini insorsero pronti ad affiancare i reparti partigiani che stavano entrando in città per scacciare definitivamente le truppe naziste in ritirata.La battaglia per ladiraccontata in 50 tavole A ottant’anni da quell’caldo che cambiò per sempre le sorti della città e dell’Italia, un gruppo di studentesse e studenti del biennio di Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti diha fermato su carta i fatti salienti che condussero, e poi seguirono, la Battaglia diper la libertà.