Olimpiadi Parigi 2024 gli azzurri il 23 settembre al Quirinale per la riconsegna della bandiera

(Di domenica 11 agosto 2024) Come fa sapere il CONI, quest’oggi il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha contattato telefonicamente il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo la vittoriamedaglia d’oro alledida parteNazionale italiana di volley femminile. Nell’occasione il Capo dello Stato ha anche comunicato al numero uno dello sport italiano la data fissata daper lada parte delle delegazioni azzurre, olimpica e paralimpica. Va ricordato che le Paralimpiadi, infatti, si terranno adal 28 agosto all’8. I portaallesono stati, per quanto concerne la Cerimonia d’Apertura, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, mentre alle Paralimpiadi il compito toccherà ad Ambra Sabatini e Luca Mazzone. L’appuntamento col Capo dello Stato è fissato per lunedì 23, alle ore 11.00.