Milan Liberali e Jimenez brillano con l’under23 sotto gli occhi di Ibrahimovic |  futuro scritto!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 11 agosto 2024), i giovaniconglidi: il futuro dei rossoneri è in buone mani! Mattia, classe 2007 e Alex, classe 2005: il futuro delè in ottime mani. Li avevamo visti entrambi nella tournée americana sfoderare grandissime prestazioni, specialmente per il trequartista di soli 17 anni. Ecco che allora, nella prima gara ufficiale delFuturo – il primo turno della Coppa Italia di Serie C – la formazione allenata da Daniele Bonera ha fatto vedere buone cose, battendo 3-0 il Lecco. A timbrare il cartellino, proprioe una grande doppietta del laterale spagnolo. Il tuttoglidi Zlatane mister Paulo Fonseca, presenti in tribuna per l’occasione.