Maxi tassa di soggiorno L’ira degli albergatori | Basta mettere le mani nelle tasche dei turisti

(Di domenica 11 agosto 2024) L’idea del governo di fare cassa aumentando l’imposta di, sta preoccupando parecchio glidella riviera romagnola. La proposta prevede di alzare l’imposta a 5 euro al giorno per i soggiorni entro le 100 euro giornaliere, fino a 10 euro per soggiorni da 100 a 400 euro, sino a 15 euro per una sistemazione da 400 a 750 euro e 25 euro per i soggiorni negli alberghi extralusso oltre le 750 euro a notte. In riviera la quasi totalità dei vacanzieri spende meno di 100 euro al giorno, quindi stiamo parlando di una imposta dida 5 euro, che vuol dire comunque raddoppiare quella attuale, che in Romagna è di 2-3 euro a persona. La sensazione è che si voglia colpire nella massa e senza una logica.