L' ho strangolata perché aveva mal di testa Ora vorrei andare al funerale la confessione choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladi Carmine Frank Alfano, l'84enne che ha strangolato la moglie di 75 anni, Lucia Felici, a Castelnuovo di Porto, è da brividi. L'uomo ora si trova in carcere ma prima ha spiegato agli investigatori i motivi che l'hanno spinto a un gesto così barbaro. "Lei si lamentavale faceva male la. Io sono andato in camera sua e ho iniziato a massaggiarle la fronte per calmarla. Ma lei non smetteva, continuava a lamentarsi. Io non riuscivo più a sopportarla. Per questo le ho messo le mani al collo e le ho tenute per cinque minuti fino a quando non è morta", parole agghiaccianti. "Le cose non andavano bene tra noi anche se la sera prima era stato tutto tranquillo” ha dichiarato Alfano, che tutti nel condominio conoscevano con il nome di Frank. “Eravamo andati a cena da Rossopomodoro, poi eravamo tornati a casa. Non dormivamo più nella stessa camera.