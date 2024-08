Lecce-Mantova | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Sulla strada dei salentini verso il turno successivi ci sono i lombardi tornati in cadetteria dopo quattordici anni.si giocherà lunedì 12 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Via del Mare.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Alla seconda permanenza consecutiva nella massima serie, i salentini si presentano ai nastri di partenza con lo stesso obiettivo. La squadra di mister Gotti è reduce da tre sconfitte consecutive nelle amichevoli precampionato contro i turchi del Galatasaray, gli inglesi dell’Huddersfield Town e i francesi del Nizza. I lombardi sono tornati in cadetteria al termine di una cavalcata trionfale e puntano a rimanerci ottenendo una salvezza tranquilla.