La Juventus di Thiago perde ancora | 2-0 dall’Atletico Madrid Sette gol subiti in tre partite

(Di domenica 11 agosto 2024) La(2-0) ma qualcosa in più si è visto. Se non ricordiamo male, ladiMotta non ha vinto una partita in questo precampionato. Tranne ovviamente la partitina in famiglia contro la Next Gen. Ha cominciato col 3-0 dubito a Norimberga. Poi il pareggio 2-2 col Brest e oggi a Goteborg la sconfitta per 2-0di Simeone che ha segnato due reti nella ripresa con Joao Felix e Correa.ha schierato quella che al momento è la formazione tipo con Di Gregorio, poi linea a quattro Cabral, Bremer, Gatti, Cambiso, Thuram e Locatelli in mediana, poi Tldiz Douglas Luiz e Weah dietro Vlahovic. Discreto primo tempo anche con qualche occasione per i bianconeri. Poi nella ripresa ritmi più bassi e due gol. Sonoin totale le reti incasset in tre: tre dal Norimberga, due dal Brest e due oggi.