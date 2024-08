Judo l’Italia conferma la tradizione | oro ad edizioni alterne alle Olimpiadi A Los Angeles per sfatare il tabù?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Con la conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 va ufficialmente in archivio un triennio estremamente positivo per ilitaliano, che si è presentato alla rassegna a cinque cerchi con la squadra più numerosa e competitiva di sempre. Sul tatami della Champ de Mars Arena le delusioni (anche a causa di fattori esterni, come arbitraggi sfavorevoli) hanno superato di gran lunga le gioie, ma l’oro di Alice Bellandi nei -78 kg ha salvato il bilancio della spedizione tricolore. Una vittoria pesantissima, cheil buon feeling delazzurro con le(rispetto ad un’altra competizione globale come i Campionati Mondiali) proseguendo un trend cominciato a Sydney 2000. Dal trionfo australiano di Pino Maddaloni in avanti,è infatti salita sul gradino più alto del podio olimpico a