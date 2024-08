Il Montevarchi supera il Tuttocuoio nel pomeriggio nuovo test Zhupa fa contento Lelli Oggi altra amichevole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Primo acuto d’agosto per l’Aquila che piega di misura il. Il termometro, anche nella tribuna del Brilli Peri dove siedono ben 300 coraggiosi, sfiora i 40 gradi, ma le due squadre, pur in rodaggio e con carichi pesanti nelle gambe, iniziano di buona lena. Gli ospiti, allenati da Aldo Firicano, ci provano in avvio con il piazzato appena alto di Moras ma sono i padroni di casa, schierati da Nicocon il 4-3-3, a guadagnare ben presto metri e supremazia territoriale. Al 17’ i rossoblù, con un Orlandi a tutto campo, capitalizzano a dovere una ripartenza veloce. Proprio Andrea Orlandi inventa in assist pregevole che mette Tommaso Carcani solo davanti all’ex di turno Dainelli. Tiro secco del centravanti prelevato dal Ghiviborgo, respinta corta del portiere e sulla ribattuta, il 2005 arrivato dal Figline, firma il vantaggio aquilotto.