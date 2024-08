Il governo parte dal consolato a Palm Beach

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Dalappena istituito in Florida, alle problematiche che da mesi attanagliano la tv di Stato. Repubblica Futura va all’attacco della maggioranza. Mettendo sotto la lente uno dei primi atti del nuovo. "Che ha istituito con il decreto delegato del primo giorno di agosto – dicono dal partito di opposizione ilonorario della Repubblica di San Marino a Delray. Ma Delraycosa è?". Una googlata è il gioco è fatto. "E’ una bella località di mare", spiegano da Rf. Esattamente è un comune degli Stati Uniti, nella contea di, nello stato della Florida. Conta circa 65mila abitanti. "Se uno dei primi atti delè istituire unin una spiaggia della Florida, ci rendiamo conto come possa essere utile avere il sindaco di Montegrimano Terme impegnato in un ruolo apicale negli staff governativi", ironizza il partito di opposizione.