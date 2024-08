Il centro torna indietro nel tempo | ecco la sfilata di Osimo Rivivi ’700

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) La città si veste a festa oggi per l’evento storico-culturale "‘700", l’unica rievocazione del Settecento marchigiano. Dalle 18.30 ilstorico si trasformerà in un affascinante palcoscenico per far rivivere ai visitatori lo splendore del 18esimo secolo. La manifestazione è organizzata dall’associazione "Gli Alfieri della Storia", patrocinata dal Comune. I cortei storici attraverseranno le vie della città, portando in scena costumi e personaggi dell’epoca. Quest’anno il corteggio delle 19 si preannuncia come il più fedele a quello prescritto dal Guarnieri tre secoli fa, dando maggiore risalto alle figure militari e politiche del Secolo dei Lumi.