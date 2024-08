Formazioni ufficiali Chelsea-Inter amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledi, ultimadi precampionato per gli uomini di Simone Inzaghi. A una settimana dall’inizio della Serie A, arriva un test probante per la squadra Campione d’Italia. Sesto e ultimo test, questa volta a Stamford Bridge. I nerazzurri arrivano alla sfida contro gli inglesi privi di Zielinski, Taremi, Arnautovic e De Vrij. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Calcio d’inizio alle ore 16 di oggi, domenica 11 agosto.: in attesa(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.SportFace.