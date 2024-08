Due tragedie in pochi giorni è allarme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Duein 18: stessa strada, la provinciale 77 e quasi stesso punto, sul tratto del comune di Pieve Santo Stefano compreso fra la zona industriale di Pian di Guido e la località di Baldignano, con la E45 che scorre a ridosso. Il 22 luglio in sella al suo scooter aveva perso la vita Clarissa Burzi, 15 anni, studentessa residente a Madonnuccia. Fatale per lei l’uscita di strada e l’ impatto contro una palina della fermata dell’ autobus. Le cause non sono state ancora appurate con esattezza, anche se sembra da escludere il coinvolgimento di animali, mentre nel caso di Andrea Camaiti, l’azione del cinghiale è stato determinante.