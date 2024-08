Dramma al lago Maggiore fa il bagno nella spiaggia proibita e viene colto da un malore | 31enne muore annegato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Un tuffo nelle acque delper cercare di sfuggire alla canicola. Poi ilimprovviso. Si è trasformato in tragedia il pomeriggio di undi origine peruviana e residente nel milanese: l’uomo era nello specchio d’acqua antistante lacittadina dell'Arena, a pochi metri dal teatrodi Verbania. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, che per oltre mezz'ora hanno tentato di rianimarlo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e guardia costiera. Secondo le prime informazioni, intorno alle 18 di domenica 11 agosto, l'uomo, che si trovava in compagnia di un amico, ha chiesto aiuto mentre nuotava a pochi metri dalla riva. È probabile che abbia accusato unancora non ben definito.