Betis interessato a Natan per un prestito con diritto di riscatto Mundo Deportivo

(Di domenica 11 agosto 2024) Ci sono ancora dubbi sulla permanenza o meno dia Napoli. Certo è che dopo la partenza di Ostigard, è difficile che gli azzurri si privino di un ulteriore difensore. La squadra di Antonio Conte conta ora 5 difensori centrali di ruolo per la difesa a tre (esclusi Olivera e Di Lorenzo che possono giocare anche come esterni). IlvuoleincondiSecondo quanto riportato da, però, il brasiliano è finito nel mirino del: Il Realsta trattando con il Napoli per il trasferimento del centrale, dopo non essere riuscito a prendere Coulibaly dal Dortmund.è arrivato a Napoli nell’estate del 2023 per dieci milioni di euro con un contratto fino a giugno 2029. In Serie A ha giocato solo 14 partite e 7 presenze tra Champions League e Coppa Italia.