Anzio la storica spiaggia di Villa imperiale tra degrado e disagio

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto- Una domenica da dimenticare quella di molti visitatori alladiche , nelladella, si sta vivendo oggi: cani senza guinzaglio che corrono, tavoli in mezzo al mare , musica a tutto volume . Un arrogante comportamento per tutti quelli che vogliono vivere con serenità una bellezza unica della nostra cittadina