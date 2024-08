6 motivi per cui il CALCIO è stata la cosa migliore a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Bastava una conoscenza superficiale delfemminile e uno sguardo ai gironi del torneo difemminile alle Olimpiadi delper rendersi conto che la competizione aveva un enorme potenziale di intrattenimento. Ma nonostante queste grandi aspettative, il torneo è stato assurdo, brillante, drammatico e incredibilmente divertente, dentro e fuori dal campo. Ci sono stati momenti che alcuni preferirebbero dimenticare, ma guardando da lontano – e con il Team GB non rappresentato, lasciandoci senza un cavallo in gara – è stato tutto fantastico. Ecco i momenti salienti finora mentre ci dirigiamo verso la finale. VIDEO Come si posizionerà Enzo Maresca al Chelsea 1. Dronegate Bev Priestman ha pagato con il suo lavoro per uno scandalo (Credito immagine: Alamy)Iniziamo prima ancora che il torneo iniziasse.