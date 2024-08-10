Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 09:30 (Di sabato 10 agosto 2024) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA LINEA PESCARA-Roma TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. È TORNATO PER LA SUA 23ESIMA EDIZIONE, IL FESTIVAL DI VEROLI “ERNICA ETNICA”. LA PIAZZA CENTRALE DI VEROLI, SARÀ DUNQUE PALCOSCENICO DI SERATE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE MUSICALE CON ARTISTI DI FAMA NAZIONALE. PREVISTE MODIFICHE ALLA Viabilità LU NGO NUMEROSE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 08:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 3 KM TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 07:30 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 3 KM TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 20. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE TUTTAVIA SEGNALIAMO Un INCIDETNE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA APPIA E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTNESO SU VIA NETTUNENSE TRA CMAPO DI CARNE E APRILIA RALLENTAMENTI A TRATTI POI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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