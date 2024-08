Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)DEL 10 AGOSTOORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA LINEA PESCARA-TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELNI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. È TORNATO PER LA SUA 23ESIMA EDIZIONE, IL FESTIVAL DI VEROLI “ERNICA ETNICA”. LA PIAZZA CENTRALE DI VEROLI, SARÀ DUNQUE PALCOSCENICO DI SERATE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE MUSICALE CON ARTISTI DI FAMA NAZIONALE. PREVISTE MODIFICHE ALLALU NGO NUMEROSE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.