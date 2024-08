Superbike Superpole Portimao 2024 | il miglior tempo va a Razgatlioglu

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Si apre in Portogallo un sabato davvero molto importante per il Mondialedella categoria dedicata alle derivate. Un round di SBK che potrebbe dirci tantissimo sulla corsa al titolo che vede il turco di BMW come leader (quasi) incontrastato. Il dominio della Ducati, dopo due anni, potrebbe essere spezzato, ma tanto del futuro passerà (anche) da questa sfida lusitana. Dopo aver assistito al venerdì di ieri che ha mandato in pista le Libere 1 e le Libere 2, la giornata odierna è stata aperta dalla fondamentaledicorsa a. Chi è riuscito a posizionare la propria moto sulla piazzola più ambita della griglia di partenza? Ilè stato staccato da Toprakche ha anticipato Alex Lowes di Kawasaki e Danilo Petrucci di Barni Spark Racing. Quarto Nicolò Bulega su Ducati, solo sesto il campione del mondo Alvaro Bautista.