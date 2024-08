Stati Uniti figuraccia in mondovisione | squalificati per un goffo errore dalla staffetta | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Una vera e propria. Nelladei 4X100 glierano favoriti per l'oro. La gara però è stato un disastro. Ininfatti è andata in scena la caduta degli Dei con un erroraccio subito al primo passaggio di testimone. Coleman e Bednarek non si capiscono e il secondo staffettista parte troppo in anticipo con il primo che non riesce a dare il testimone in modo pulito e corretto. Ma c'è di più. Quando è partito il secondo staffettista si è consumata anche una imbarazzante invasione di corsia con un piede finito in quella di fianco. Ungravissimo che è stato sanzionato. Un vera e propriada dimenticare per gliche hanno chiuso solo al settimo posto. Sale in cattedra il Canada, che vince l'oro con il quartetto composto da Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney e Andre De Grasse con il tempo di 37.50.