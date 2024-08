Sinner meglio di Nadal è svolta in Canada | il dato è sconvolgente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 agosto 2024) Il numero uno al mondo Jannikfa sempre discutere, sia nel bene che nel male. Il campione azzurro ha fatto un nuovo record. Gli ultimi dodici mesi sono stati molto importanti nella carriera di Jannik. Il fenomeno di San Candido ha trovato finalmente la sua consacrazione, ha vinto un titolo del Grande Slam ed è diventato il primo tennista italiano a raggiungere la prima posizione nel ranking. nuovo grande per Jannik(Lapresse) IlveggentePrestazioni eccezionali, il titolo di numero uno e il fondamentale contributo nella vittoria in Coppa Davis, un risultato che all’Italia mancava da mezzo secolo. E’ ancora nella memoria di tutti la sfida in semifinale contro Novak Djokovic dove l’azzurro annullò ben tre match point e ribaltò una sfida pazzesca. Insommasta scrivendo la storia del tennis italiano.