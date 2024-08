Saldi estivi vendite al palo A luglio flessione dell’8% sul 2023

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – È passato poco più di un mese dall'inizio dei, ma dopo l'ottimismo dei primi giorni, siamo ora in una fase di stallo. Nel mese disi è registrato un calo delledell'8% rispetto allo stesso mese del. Sebbene manchi ancora un mese alla fine dellescontate, iniziate il 6scorso, il destino sembra già segnato. Non c'è un grande movimento di persone che fanno acquisti nei negozi fisici, mentre leonline, dove gli sconti si fanno tutto l'anno, vanno molto meglio. «è stato un mese faticoso – commenta Paolo Mantovani, presidente di Federmoda Confcommercio Toscana – perché isi stanno svolgendo in una situazione generale negativa, dove il potere d'acquisto delle famiglie è molto ridotto».