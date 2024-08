Roma 17 borseggiatori arrestati | interventi a Esquilino e Termini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) CRONACA DI– Carabinieri in azione a: fermate diverse persone per furto nel centro città. I Carabinieri dihanno effettuato una serie di arresti nelle ultime ore, fermando 17attivi in diverse zone della capitale. Tra i vari, i Carabinieri della Stazione diPiazza Dante hanno arrestato una donna di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, che era stata sorpresa dagli addetti alla vigilanza di un negozio in via Gioberti mentre tentava di rubare capi di abbigliamento dopo aver rimosso le placche antitaccheggio. In un altro episodio, sempre nel quartiere, i Carabinieri del NucleoScalohanno arrestato un cittadino del Senegal, sottoposto al divieto di dimora a, sorpreso a rubare in un supermercato di piazza dei Cinquecento.