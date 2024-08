Parigi 2024 Imane Khelif | Quest’oro è la migliore risposta alla feroce campagna contro di me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Questo è il mio sogno. Otto anni, il mio sogno. Sono campionessa olimpica, medaglia d’oro. Sono molto felice dopo anni di lavoro”. A parlare, in conferenza stampa, èdopo aver conquistato l’oro nei -66 kg della boxe al termine di due settalquanto complesse dopo le polemiche scaturite in quel di. “Otto anni senza dormire, sono stanca ma molto felice. Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute a sostenermi. La gente dell’Algeria e tutta la gente di”, ha aggiunto. “Questa medaglia d’oro è ladi me. Sono una donna come qualsiasi altra donna. Sono nata donna e ho vissuto come donna, ma ci sono nemici del successo e non riescono a digerirlo”: “è ladi me” SportFace.