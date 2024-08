Parigi 2024 Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo portabandiera alla Cerimonia di Chiusura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Sarannoi duedell’Italia nelladidei Giochi Olimpici di. Una medaglia d’oro nella spada a squadre per la schermitrice siciliana, un argento e un bronzo in vasca sui 1500 e gli 800 per il nuotatore. Tre podi che vanno ad aggiungersi all’argento di Rio 2016 nella gara individuale pere alle precedenti tra medaglie conquistate tra Rio e Tokyo per. I due azzurri, coppia anche nella vita, sfileranno allo Stade de France in testarappresentanza italiana.diSportFace.