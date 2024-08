Lo schiaffo di Rampelli | Clochard alla stazione Termini? Finta soluzione Gualtieri confuso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Distribuire i servizi su tutto il territorio, garantendo ai senzatetto sistemazioni dignitose «che non sono le tensostrutture», sottolinea il vicepresidente della Camera Fabio, illustrando le linee guida della nuova legge a cui sta lavorando Fratelli d'Italia. Onorevole, la tensostruttura asembrava irrinunciabile, poi qualcosa è cambiato. «Sarebbe stato assurdo spendere milioni per riqualificare piazza dei Cinquecento e poi vanificare gli sforzi esibendo i senza fissa dimora davanti agli occhi del mondo, in una sistemazione tutt'altro che decorosa. Dopo nostre forti insistenze c'è stato un ripensamento: non ci sarà una tensostruttura ma un'altra forma di sostegno e in una collocazione diversa. E questa è la buona notizia.