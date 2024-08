L’estate ippica nel vivo Stasera il Gp Calzolari con tante attrazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) A Cesena non c’è estate senza Ippodromo. L’impianto sportivo cittadino che si affaccia sulle rive del Savio anche in queste settimane si sta confermando un punto di riferimento non soltanto per gli appassionati di corse al trotto cittadini e non solo, ma anche – e in certe occasioni forse soprattutto – un punto di ritrovo all’interno del quale trascorrere serate in famiglia o tra amici all’insegna della convivialità, con le stelle come soffitto e lo spettacolo dei cavalli davanti agli occhi, unito a una ricca serie di intrattenimenti che da sempre caratterizzano la veste di un impianto unico nel suo genere. Il tema è particolarmente attuale in questi giorni, dal momento he con l’arrivo di agosto si entra neldella programmazione, con una serie di corse di primissimo piano capaci di calamitare l’attenzione dell’nazionale e internazionale.