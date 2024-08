LA PRESENTAZIONE DELL’EX MONZA Colpani vuole dire fiducia | Qui per Palladino E’ giusto che ci si aspetti tanto da me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Andrea è pronto per il grande salto? Per me sì". Era il 12 maggio 2024, quasi 3 mesi fa. Raffaelesedeva ancora sulla panchina del, e a questa domanda ha risposto senza dubbi, come se già avesse in mente di portarsi dietro Andreaovunque sarebbe andato. Nessuno infatti più dell’allenatore napoletano ha saputo valorizzare il "Flaco" di Brescia, così soprannominato per quell’andatura elegante nel portare palla che ricorda Javier Pastore. Il classe 1999 è stato presentato ieri in conferenza stampa. Una trattativa nata da una telefonata, quella di Raffaeleappunto. "Mi ha chiamato e mi ha detto che voleva portarmi a Firenze, spiegandomi che avrebbe parlato con la società per far sì che questo accadesse. Io gli ho detto che l’avrei seguito volentieri". E così è stato.